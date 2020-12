Coronavirus in Italia, ultime news. Arcuri: "Curva congelata, non scomparsa" (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Commissario per l'emergenza chiede aiuto a medici in pensione e neolaureati per la campagna vaccinale contro il Covid. Il premier Conte valuta deroghe agli spostamenti tra Comuni a Natale, il ministro Speranza frena. Nelle ultime 24 ore 16.999 casi su 171.586 tamponi, 887 morti. Calano terapie intensive (-29, ora 3.291) e ricoveri ordinari (-565, ora 29.088). Il tasso di positività scende al 9,9%. Intanto, al Consiglio europeo è stato trovato l'accordo su Recovery Fund e Next Generation Eu Leggi su tg24.sky (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Commissario per l'emergenza chiede aiuto a medici in pensione e neolaureati per la campagna vaccinale contro il Covid. Il premier Conte valuta deroghe agli spostamenti tra Comuni a Natale, il ministro Speranza frena. Nelle24 ore 16.999 casi su 171.586 tamponi, 887 morti. Calano terapie intensive (-29, ora 3.291) e ricoveri ordinari (-565, ora 29.088). Il tasso di positività scende al 9,9%. Intanto, al Consiglio europeo è stato trovato l'accordo su Recovery Fund e Next Generation Eu

SkyTG24 : Il #coronavirus in Italia circolava già da novembre 2019. Allora aveva infettato un bambino di 4 anni, ma i suoi si… - Corriere : In Italia 16.999 nuovi casi e 887 morti. Tasso di positività al 9,9% - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 16.999 nuovi casi in Italia e altri 887 morti #coronavirus - pasquinonaz : Campagna cinese: 'Il Covid potenzialmente prima in Italia che a Wuhan' - enricovik : RT @Pgreco_: Ve li ricordate gli insulti al Dott. @pasqualemariob1 quando con il suo studio disse che il #Coronavirus era in Italia da otto… -