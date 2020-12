Coronavirus in Italia, in crescita contagi e tamponi. Impennata delle vittime (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sono 16.999 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 12.756), a fronte di 171.586 tamponi , per un totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria di 1.787.147 contagiati. È quanto emerge dal bollettino di oggi, giovedì 10 dicembre, diffuso dal Ministero della Salute, sulla situazione epidemica nel nostro Paese. Torna, purtroppo, a salire il numero dei decessi, 887 (ieri erano stati 499) per un totale di 62.626 vittime da inizio dell’epidemia. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è il Veneto, seguita da Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. Pubblicati dati vaccino Pfizer, efficace al 95% – Risulta efficace al 95% (con un intervallo compreso fra il 90,3% e il 97,6%) il vaccino anti Covid-19 della Pfizer, sperimentato su 43.548 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sono 16.999 i nuovi casi diregistrati innelle ultime 24 ore (ieri erano stati 12.756), a fronte di 171.586, per un totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria di 1.787.147ati. È quanto emerge dal bollettino di oggi, giovedì 10 dicembre, diffuso dal Ministero della Salute, sulla situazione epidemica nel nostro Paese. Torna, purtroppo, a salire il numero dei decessi, 887 (ieri erano stati 499) per un totale di 62.626da inizio dell’epidemia. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è il Veneto, seguita da Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. Pubblicati dati vaccino Pfizer, efficace al 95% – Risulta efficace al 95% (con un intervallo compreso fra il 90,3% e il 97,6%) il vaccino anti Covid-19 della Pfizer, sperimentato su 43.548 ...

