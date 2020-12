Coronavirus | il vaccino contiene “cellule staminali e tessuti di feti abortiti” | il delirio della destra irlandese

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Jhon Carson, esponente, è stato accusato pubblicamente per aver diffuso questa “pericolosa disinformazione” sulIlanti Coviddi bambini: è questa l’ultima delirante ipotesi dei no vax avanzata da John Carson, politico appartenente al DUP, Partito Unionista Democratico, un gruppo politico protestante didell’Irlanda del Nord. Come riportato dal quotidiano locale Belfast Live, Carson stato accusato di diffondere fake news in un momento estremamente delicato come questo. Nelmorti e celluleLe dichiarazioni vaneggianti ...

MedicalFactsIT : Coronavirus: l’FDA americano ha approvato il vaccino Pfizer. Ottima notizia e i dati sembrano troppo belli per esse… - ilpost : Margaret Keenan, una novantenne che vive a Coventry, ha ricevuto una dose del #vaccino, diventando la prima persona… - MedicalFactsIT : Coronavirus: oggi si parte con le vaccinazioni nel Regno Unito #coronavirus #vaccino #robertoburioni - Etruria72 : Coronavirus. Tutti i virologi dicono che la terza ondata arriverà a gennaio: la porterà il vaccino Pfizer? La nuov… - CasagrandeStef : RT @Rinaldi_euro: Gli hacker rubano all’EMA i segreti del vaccino BioNTech-Pfizer – -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vaccino

iLMeteo.it

La Bio Farma, ditta produttrice in Indonesia, afferma che il vaccino è efficace al 97%. Ma la stessa Sinovac Biotech dice di non avere ancora dati sull’efficacia. I lavoratori in Cina, In ...Nel 2021 i paesi ricchi avranno a disposizioni dose per vaccinare in media tre volte la loro intera popolazione. Al contrario, se i governi e l’industria farmaceutica non s’impegneranno, quasi 70 ( ...