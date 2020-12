Coronavirus, il monito di Pregliasco: “Il Covid come una maratona. Teniamo alta la guardia” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Parola a Fabrizio Pregliasco.Il ricercatore di Igiene generale e applicata alla Statale ha parlato della situazione legata ai contagi da Covid-19 in Lombardia e in particolar modo a Milano."La tendenza è buona. L’ultimo bollettino riporta l’8,6 per cento di positivi sul totale di tamponi fatti e anche i casi a Milano, uno dei contesti più colpiti in questa seconda fase, stanno diminuendo. Anche dalle ambulanze emerge un miglioramento della situazione, l’emergenza urgenza non è più in affanno. Si tratta di risultati buoni, ma non risolutivi o istantanei: ci dicono che dobbiamo continuare a essere attenti. Ormai abbiamo capito che combattere il Covid-19 non è come fare uno sprint. È più simile a una maratona. Dobbiamo tenere il passo e fare qualche sacrificio anche nel periodo natalizio", sono state le ... Leggi su mediagol (Di giovedì 10 dicembre 2020) Parola a Fabrizio.Il ricercatore di Igiene generale e applicata alla Statale ha parlato della situazione legata ai contagi da-19 in Lombardia e in particolar modo a Milano."La tendenza è buona. L’ultimo bollettino riporta l’8,6 per cento di positivi sul totale di tamponi fatti e anche i casi a Milano, uno dei contesti più colpiti in questa seconda fase, stanno diminuendo. Anche dalle ambulanze emerge un miglioramento della situazione, l’emergenza urgenza non è più in affanno. Si tratta di risultati buoni, ma non risolutivi o istantanei: ci dicono che dobbiamo continuare a essere attenti. Ormai abbiamo capito che combattere il-19 non èfare uno sprint. È più simile a una. Dobbiamo tenere il passo e fare qualche sacrificio anche nel periodo natalizio", sono state le ...

