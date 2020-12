Coronavirus, il bollettino di oggi 10 dicembre: quasi 17mila nuovi casi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il bollettino di oggi sui contagi da Coronavirus registra 16.999 positivi e 887 morti: quest’ultimo è il secondo dato più alto della seconda ondata. Resta stabile al 9,9% il tasso di positività. 171.586 i tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati 30.099 i pazienti guariti. Gli attuali positivi sono scesi sotto quota 700.000. La regione che registra più casi è il Veneto con 4.197 positivi, un 2,4% in più rispetto a ieri. Calano i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari: gli ospedali registrano 29.088 ricoverati. In terapia intensiva ci sono 3.291 pazienti. 251 le persone in rianimazione. bollettino sul Coronavirus nella giornata di oggi Di seguito i dati dei contagi odierni regione per regione. Fonte Protezione Civile Lombardia 435.653: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ildisui contagi daregistra 16.999 positivi e 887 morti: quest’ultimo è il secondo dato più alto della seconda ondata. Resta stabile al 9,9% il tasso di positività. 171.586 i tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati 30.099 i pazienti guariti. Gli attuali positivi sono scesi sotto quota 700.000. La regione che registra piùè il Veneto con 4.197 positivi, un 2,4% in più rispetto a ieri. Calano i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari: gli ospedali registrano 29.088 ricoverati. In terapia intensiva ci sono 3.291 pazienti. 251 le persone in rianimazione.sulnella giornata diDi seguito i dati dei contagi odierni regione per regione. Fonte Protezione Civile Lombardia 435.653: ...

