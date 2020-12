Coronavirus, i morti arrivano a 887, +16.999 i nuovi contagi (ma con 53mila tamponi in più). Crescono i ricoveri in terapia intensiva: 251 nelle ultime 24 ore (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il bollettino del 10 dicembre I morti legati al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 887. Ieri, 9 dicembre, le vittime riportate erano state 499, in calo rispetto ai 634 di due giorni fa. Secondo quanto riportato dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, il numero complessivo dei decessi dall’inizio del monitoraggio è di 62.626. Per quanto riguarda i nuovi positivi, oggi l’aumento è di +16.999. Ieri se ne erano segnalati +12.756, a fronte dei +14.842 dell’8 dicembre. Il totale dei casi da febbraio sale a 1.787.147. I tamponi fatti nell’ultimo giorno sono stati 171.586 (ieri 118.475), per un totale di 23.676.174 test processati dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 696.527 (ieri 710.515): di questi, i ricoverati con ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il bollettino del 10 dicembre Ilegati alregistrati24 ore in Italia sono 887. Ieri, 9 dicembre, le vittime riportate erano state 499, in calo rispetto ai 634 di due giorni fa. Secondo quanto riportato dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, il numero complessivo dei decessi dall’inizio del monitoraggio è di 62.626. Per quanto riguarda ipositivi, oggi l’aumento è di +16.999. Ieri se ne erano segnalati +12.756, a fronte dei +14.842 dell’8 dicembre. Il totale dei casi da febbraio sale a 1.787.147. Ifatti nell’ultimo giorno sono stati 171.586 (ieri 118.475), per un totale di 23.676.174 test processati dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 696.527 (ieri 710.515): di questi, i ricoverati con ...

