StraNotizie : Coronavirus, Gratteri: 'Mafie avanzano mentre si parla di commissioni e sottocommissioni' - Silvestro52 : RT @Libero_official: '#Gratteri per la #Calabria': la proposta di Guido #Bertolaso, un nome inattaccabile -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gratteri

Fortune Italia

Roma, 10 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Mentre si moltiplicano le tavole rotonde, le commissioni e le sotto commissioni, le mafie avanzano. Non hanno problemi di comunicazione, sono efficienti, pronte ...Una tragica... opportunità. La pandemia da Covid-19 non ha solo prodotto conseguenze sulla salute ma pure sull’economia degli italiani. Il coronavirus oltre a seminare morte e contagi, ha determinato ..."Troppo spesso chi è spregiudicato e teme di non essere eletto, soprattutto negli ultimi giorni prima del voto, è disposto a fare patti col diavolo" ...