Coronavirus: Fontana, 'bene se deroghe a spostamenti, con buon senso regole eque' (Di giovedì 10 dicembre 2020) Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, apprezza gli spiragli che potrebbero portare il premier Giuseppe Conte a un ripensamento del divieto agli spostamenti tra Comuni per i giorni a ridosso di Natale. Rilanciando un quotidiano online sulle ipotesi al vaglio, il presidente dice che "per primo e con forza ho portato all'attenzione del premier la criticità delle restrizioni a livello comunale nei giorni delle festività, che ritengo eccessivamente discriminatorie per tante famiglie e soprattutto per coloro che vivono nelle piccole realtà". Secondo Fontana, "mantenendo l'indispensabile livello di sicurezza, con il buon senso, si possono delineare regole più eque". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Il governatore della Lombardia, Attilio, apprezza gli spiragli che potrebbero portare il premier Giuseppe Conte a un ripensamento del divieto aglitra Comuni per i giorni a ridosso di Natale. Rilanciando un quotidiano online sulle ipotesi al vaglio, il presidente dice che "per primo e con forza ho portato all'attenzione del premier la criticità delle restrizioni a livello comunale nei giorni delle festività, che ritengo eccessivamente discriminatorie per tante famiglie e soprattutto per coloro che vivono nelle piccole realtà". Secondo, "mantenendo l'indispensabile livello di sicurezza, con il, si possono delinearepiù".

AlexEP1968 : RT @Lanf040264: #Coronavirus: #Lombardia gialla da domenica. Una follia che più follia non si può, aggravata da #Fontana, irresponsabile P… - AnnaMar19130070 : RT @Lanf040264: #Coronavirus: #Lombardia gialla da domenica. Una follia che più follia non si può, aggravata da #Fontana, irresponsabile P… - Tluigi15 : RT @Lanf040264: #Coronavirus: #Lombardia gialla da domenica. Una follia che più follia non si può, aggravata da #Fontana, irresponsabile P… - PivaEdoardo : RT @Lanf040264: #Coronavirus: #Lombardia gialla da domenica. Una follia che più follia non si può, aggravata da #Fontana, irresponsabile P… - notte33 : RT @Lanf040264: Fondazione Gimbe: “Ci sono i presupposti per la tempesta perfetta che generi la #TerzaOndata”. Inverno + #influenza, da cu… -