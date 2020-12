Coronavirus, confermata efficacia al 95% del vaccino Pfizer. Burioni: “Un trionfo” (Di giovedì 10 dicembre 2020) "È uscito pochi minuti fa il lavoro scientifico che descrive la sperimentazione di fase 3 del vaccino Pfizer/BioNTech. L’efficacia è quella detta, la sicurezza nei due mesi di osservazione (i guai con le vaccinazioni accadono in questo lasso di tempo) pari a quella degli altri vaccini, quindi ottima".I primi studi sul vaccino anticovid brevettato da Pfizer-Biontech sono un successo. Un traguardo importante su cui anche il virologo e docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, si è soffermato attraverso un articolo in cui - sul sito 'MedicalFacts' - in cui commenta i risultati del prodotto-scudo sviluppato dall'americana Pfizer con la tedesca BionTech."L’efficacia dopo due dosi – prosegue il virologo – è calcolata essere ... Leggi su mediagol (Di giovedì 10 dicembre 2020) "È uscito pochi minuti fa il lavoro scientifico che descrive la sperimentazione di fase 3 del/BioNTech. L’è quella detta, la sicurezza nei due mesi di osservazione (i guai con le vaccinazioni accadono in questo lasso di tempo) pari a quella degli altri vaccini, quindi ottima".I primi studi sulanticovid brevettato da-Biontech sono un successo. Un traguardo importante su cui anche il virologo e docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Roberto, si è soffermato attraverso un articolo in cui - sul sito 'MedicalFacts' - in cui commenta i risultati del prodotto-scudo sviluppato dall'americanacon la tedesca BionTech."L’dopo due dosi – prosegue il virologo – è calcolata essere ...

