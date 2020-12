Coronavirus: Confcommercio Lombardia, 'zona gialla non basta, 20% negozi non riapre' (2) (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Adnkronos) - Per quanto riguarda l'acquisto di beni, il calo sarà invece dell'11%, pari a 233 milioni in meno: si passerà da 2,1 miliardi a 1,8 miliardi. Nel complesso, il forte calo dei consumi è spiegabile in primo luogo con il clima di incertezza che, aggiunge Confcommercio Lombardia, "scoraggia anche chi, sulla carta, avrebbe risorse da spendere: basti pensare che propensione al risparmio è cresciuta vertiginosamente, arrivando ormai al 16,6% rispetto all'8,4% pre-pandemia". La crisi "non è più emergenziale, ma ormai è strutturale", osservano dall'associazione. "Siamo di fronte a uno scenario che non permette più incertezze: fornitori, tasse, spese inderogabili, non aspettano e pesano sulle imprese, servono sostegni concreti perché è a rischio la sopravvivenza di interi settori economici. Siamo a tutti gli effetti nella terza emergenza, dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Adnkronos) - Per quanto riguarda l'acquisto di beni, il calo sarà invece dell'11%, pari a 233 milioni in meno: si passerà da 2,1 miliardi a 1,8 miliardi. Nel complesso, il forte calo dei consumi è spiegabile in primo luogo con il clima di incertezza che, aggiunge, "scoraggia anche chi, sulla carta, avrebbe risorse da spendere: basti pensare che propensione al risparmio è cresciuta vertiginosamente, arrivando ormai al 16,6% rispetto all'8,4% pre-pandemia". La crisi "non è più emergenziale, ma ormai è strutturale", osservano dall'associazione. "Siamo di fronte a uno scenario che non permette più incertezze: fornitori, tasse, spese inderogabili, non aspettano e pesano sulle imprese, servono sostegni concreti perché è a rischio la sopravvivenza di interi settori economici. Siamo a tutti gli effetti nella terza emergenza, dopo ...

Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Il passaggio a fascia gialla non sarà decisivo per la Lombardia: il 20% dei pubblici esercizi preferirà non riaprire e ...

