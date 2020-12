Coronavirus Campania, 1.198 positivi con una percentuale dell’8,5% (Di giovedì 10 dicembre 2020) Prosegue a mantenersi stabile la situazione dei contagi in Campania. Secondo quanto riportato oggi dall’Unità di Crisi regionale siamo ad una percentuale dell’8,5% con 1.198 positivi su 14.106 tamponi. Sono 99 i sintomatici e 58 i deceduti registrati di cui 29 deceduti nelle ultime 48 ore e 29? deceduti in precedenza ma registrati ieri?. Il numero dei guariti resta doppio rispetto a quello dei positivi rilevati con 2.189. Salgono leggermente i ricoveri con due unità in terapia intensiva e 63 in degenza ordinaria ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 140 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.789 ** Posti letto Covid e Offerta privata L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 dicembre 2020) Prosegue a mantenersi stabile la situazione dei contagi in. Secondo quanto riportato oggi dall’Unità di Crisi regionale siamo ad una,5% con 1.198su 14.106 tamponi. Sono 99 i sintomatici e 58 i deceduti registrati di cui 29 deceduti nelle ultime 48 ore e 29? deceduti in precedenza ma registrati ieri?. Il numero dei guariti resta doppio rispetto a quello deirilevati con 2.189. Salgono leggermente i ricoveri con due unità in terapia intensiva e 63 in degenza ordinaria ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 140 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.789 ** Posti letto Covid e Offerta privata L'articolo ...

