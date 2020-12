Coronavirus | Bernini Fi | ' per case riposo serve piano assunzioni straordinario'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Il focolaio di Covid19 scoppiato in una Rsa di Faenza, così come in numerosedie di assistenza in tutta la Regione Emilia-Romagna, ci dice chiaramente che qualcosa non ha funzionato nella tutela dei soggetti più fragili, proprio come i nostri anziani. Questo non è il momento delle polemiche, è vero, e occorre il massimo sforzo adesso per contenere il contagio e per curare al meglio gli ospiti di queste strutture. Ma è altrettanto evidente che queste residenze, che avrebbero dovuto essere sicure e iperprotette, si sono rivelate invece luoghi particolarmente critici per la diffusione del contagio: e ciò non sarebbe dovuto accadere, soprattutto in considerazione del fatto che stiamo fronteggiando la seconda ondata della pandemia, alla quale si sarebbe dovuti arrivare preparati". Lo dichiara Anna Maria ...