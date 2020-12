Coronavirus, Arcuri “Servono ancora pazienza e sacrificio” (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il virus fatica a farsi annientare, continua a combattere, quindi prudenza, responsabilità e cautela devono essere ancora le parole d'ordine. Aggiungerei anche le parole pazienza e sacrificio, ora e soprattutto nei giorni delle feste, lo dico soprattutto ai più giovani. Non dobbiamo ripiombare nel buio proprio ora che si comincia a intravedere la luce”. Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa.“Ieri sono scaduti i termini del bando per le siringhe per i vaccini. Sono in corso le valutazioni, alcune imprese si sono dette pronte a iniziare le consegne già a dicembre – ha spiegato Arcuri -. Abbiamo chiesto 158 milioni di siringhe e ce ne sono state proposte 1,5 miliardi circa, 10 volte di più”.“Auspichiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il virus fatica a farsi annientare, continua a combattere, quindi prudenza, responsabilità e cautela devono esserele parole d'ordine. Aggiungerei anche le parolee sacrificio, ora e soprattutto nei giorni delle feste, lo dico soprattutto ai più giovani. Non dobbiamo ripiombare nel buio proprio ora che si comincia a intravedere la luce”. Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza, Domenico, nel corso di una conferenza stampa.“Ieri sono scaduti i termini del bando per le siringhe per i vaccini. Sono in corso le valutazioni, alcune imprese si sono dette pronte a iniziare le consegne già a dicembre – ha spiegato-. Abbiamo chiesto 158 milioni di siringhe e ce ne sono state proposte 1,5 miliardi circa, 10 volte di più”.“Auspichiamo ...

