Coronavirus, Arcuri: “Ci sarà un’app per prenotare la vaccinazione”. Poi fa appello a medici e infermieri neolaureati: “Aiutateci” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Procedono senza intoppi i lavori del commissario all’emergenza Domenico Arcuri in vista della campagna di vaccinazione di massa che prenderà il via a fine gennaio 2021. Nei giorni scorsi “sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte” per la fornitura di siringhe, aghi e cloruro di sodio (il diluente necessario per alcuni vaccini), spiega lo stesso Arcuri durante la consueta conferenza stampa settimanale. “Le valutazioni sono ancora in corso, ma posso anticipare che abbiamo registrato risultati molto positivi, anche sopra le attese”. I numeri sembrano confermarlo: “Ci servono 158 milioni di siringhe e ce ne hanno proposte oltre 1 miliardo“. L’Italia ha ricevuto 65 offerte da 22 imprese in totale, italiane, europee, statunitensi o operanti in altri Paesi del mondo. “Per il lotto 1, cioè le siringhe che sono presenti nelle raccomandazioni per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Procedono senza intoppi i lavori del commissario all’emergenza Domenicoin vista della campagna di vaccinazione di massa che prenderà il via a fine gennaio 2021. Nei giorni scorsi “sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte” per la fornitura di siringhe, aghi e cloruro di sodio (il diluente necessario per alcuni vaccini), spiega lo stessodurante la consueta conferenza stampa settimanale. “Le valutazioni sono ancora in corso, ma posso anticipare che abbiamo registrato risultati molto positivi, anche sopra le attese”. I numeri sembrano confermarlo: “Ci servono 158 milioni di siringhe e ce ne hanno proposte oltre 1 miliardo“. L’Italia ha ricevuto 65 offerte da 22 imprese in totale, italiane, europee, statunitensi o operanti in altri Paesi del mondo. “Per il lotto 1, cioè le siringhe che sono presenti nelle raccomandazioni per ...

