Coronavirus 10 dicembre: salgono i casi, quasi 900 morti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Allerta Coronavirus oggi 10 dicembre in Italia: salgono i casi, quasi 900 morti, scende ancora il numero degli attuali positivi. Con l’aumentare dei tamponi, salgono anche i casi di nuovi contagi da Coronavirus in Italia, mentre anche oggi diminuisce il numero degli attualmente positivi. 16.999 nuovi casi in Italia e altri 887 morti: ancora una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Allertaoggi 10in Italia:900, scende ancora il numero degli attuali positivi. Con l’aumentare dei tamponi,anche idi nuovi contagi dain Italia, mentre anche oggi diminuisce il numero degli attualmente positivi. 16.999 nuoviin Italia e altri 887: ancora una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fanpage : Papa Francesco anticipa la messa di Natale alle 19.30 per le norme covid - fanpage : Coronavirus Veneto, è boom di contagi: 4.197 nuovi casi e 148 morti in 24 ore #10dicembre - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 10 dicembre: 16.999 nuovi positivi e 887 morti - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 10 dicembre: 16.999 nuovi positivi e 887 morti - PetretRita : RT @Corriere: In Italia 16.999 nuovi casi e 887 morti. I tamponi sono 171.586 -