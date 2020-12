Conte risponde a Renzi | “Governo va avanti solo se c’è la fiducia | non mi spaventa il confronto tra alleati”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Recovery, il premier: “Il governo vase c’è” “Il governo vase c’è la”: lo afferma il premierin un colloquio con il Corriere della Sera avvenuto nella serata di mercoledì 9 dicembre, al termine di una giornata impegnativa, che ha visto l’esecutivo superare lo scoglio del voto sulla riforma del Mes, incassando, però, le critiche del leader di Italia Viva, Matteo, sulla task force voluta dal presidente del Consiglio per la gestione dei fondi del Recovery Fund. Proprio sul discorso della governance,sottolinea che la “struttura è necessaria” anche se giudica le polemiche su di essa come “un colossale fraintendimento”. Secondo il premier, infatti, la task ...

fattoquotidiano : Conte risponde a Renzi: “Colossale fraintendimento sulla struttura per gestire il Recovery plan” - LegaSalvini : ?? ALBERTO BAGNAI RISPONDE AL PREMIER CONTE SULLA RIFORMA DEL MES - LegaSalvini : ?? CLAUDIO BORGHI RISPONDE AL PREMIER CONTE SULLA RIFORMA DEL MES - emisruiyes93 : @90ordnasselA La Billò ha fatto una domanda sacrosanta e legittima, che certifica il fallimento europeo dell'Inter.… - Giuggio72684862 : RT @fattoquotidiano: Conte risponde a Renzi: “Colossale fraintendimento sulla struttura per gestire il Recovery plan” -

Ultime Notizie dalla rete : Conte risponde

La reazione dell’allenatore dell’Inter ha suscitato una sorta di levata di scudi da parte dei colleghi, che hanno evidenziato come l’atteggiamento di Antonio Conte non fosse stato rispettoso delle per ...Maurizio Pistocchi, opinionista Mediaset, ha scritto un tweet commentando il comportamento di Antonio Conte dopo Inter-Shakhtar.La rassicurazione arriva dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che nonostante gli impegni di governo e quelli per cercare di arginare l'emergenza coronavirus, ha preso carta e penna per...Ma Conte risponde che “non c’è scritto da nessuna parte quanti manager ci dovranno essere, comunque serve una struttura per assicurare il monitoraggio dei cantieri e il rispetto dei tempi, è ...12 novembre 2020 Il Presidente del Consiglio Conte sui social network risponde alla lettera ricevuta da un bambino riguardo l'autocertificazione 'speciale' di Babbo Natale. La lettera del bambino ...