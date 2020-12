Conte ha fatto spendere all’Inter 230 milioni per uscire dall’Europa a dicembre (Di giovedì 10 dicembre 2020) La premessa è che nessuna squadra italiana era mai stata eliminata tre volte consecutive alla fase a gironi di Champions League. Ma l’Inter è andata anche oltre: per uscire dall’Europa senza nemmeno passare dall’Europa League Conte ha fatto spendere al club la bellezza di 230 milioni di euro, partendo da una base che con Spalletti aveva già assicurato il quarto posto in campionato. Il credito riservato al tecnico pare infinito: anche ieri, ad eliminazione ancora calda, il refrain della critica era “ora vinceranno lo scudetto, ma senza di lui si schiantano”. E’ una sindrome, quasi: l’idea che all’improvviso l’Inter scarterà e vincerà dopo aver toccato il fondo. Come l’Italia di Bearzot. Il costo di questa operazione fideistica lo calcola Calcio e Finanza, bilanci alla ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 dicembre 2020) La premessa è che nessuna squadra italiana era mai stata eliminata tre volte consecutive alla fase a gironi di Champions League. Ma l’Inter è andata anche oltre: persenza nemmeno passareLeaguehaal club la bellezza di 230di euro, partendo da una base che con Spalletti aveva già assicurato il quarto posto in campionato. Il credito riservato al tecnico pare infinito: anche ieri, ad eliminazione ancora calda, il refrain della critica era “ora vinceranno lo scudetto, ma senza di lui si schiantano”. E’ una sindrome, quasi: l’idea che all’improvviso l’Inter scarterà e vincerà dopo aver toccato il fondo. Come l’Italia di Bearzot. Il costo di questa operazione fideistica lo calcola Calcio e Finanza, bilanci alla ...

