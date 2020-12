Conte convoca i giornalisti a tarda sera: "Solo un colossale fraintendimento". Clamorosa crisi di nervi per Renzi (Di giovedì 10 dicembre 2020) "Un colossale fraintendimento". Giuseppe Conte chiude a Bruxelles la lunga giornata del Mes iniziata mercoledì mattina alla Camera e proseguita al Senato. E per farlo decide di radunare i giornalisti che lo hanno seguito al Consiglio Ue dove il premier è arrivato senza né un piano né il via libera dei suoi sul Recovery Plan. Un disastro politico e diplomatico che Conte prova a disinnescare in tutti i modi. Come riporta il Corriere della sera, il presidente del Consiglio "vuole convincere" i cronisti "che la maggioranza sul Mes ha dimostrato forte coesione". Matteo Renzi, che pure alla fine ha votato sì in Parlamento alla riforma del meccanismo salva-Stati, non la pensa così e a Palazzo Madama, poche ore prima, ha palesemente fatto riferimento alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) "Un". Giuseppechiude a Bruxelles la lunga giornata del Mes iniziata mercoledì mattina alla Camera e proseguita al Senato. E per farlo decide di radunare iche lo hanno seguito al Consiglio Ue dove il premier è arrivato senza né un piano né il via libera dei suoi sul Recovery Plan. Un disastro politico e diplomatico cheprova a disinnescare in tutti i modi. Come riporta il Corriere della, il presidente del Consiglio "vuole convincere" i cronisti "che la maggioranza sul Mes ha dimostrato forte coesione". Matteo, che pure alla fine ha votato sì in Parlamento alla riforma del meccanismo salva-Stati, non la pensa così e a Palazzo Madama, poche ore prima, ha palesemente fatto riferimento alla ...

