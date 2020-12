Consorzio Unico replica ai tabaccai e scarica le responsabilità sulla Giraservice

(Di giovedì 10 dicembre 2020) “Sono ascrivibili, esclusivamente, alla società di distribuzionee sono considerate, anche dacampania, assolutamente intollerabili”, e le problematiche che, nelle ultime due settimane, hanno causato una grossa difficoltà nella distribuzione e nel conseguente approvvigionamento di titoli di viaggio presso i punti vendita sparsi su tutto il territorio regionale. Lo rende notocampania, in un comunicato. “Il– spiega la nota – ha già attivato l’adozione di determinazioni formali che consentiranno di affrontare e risolvere definitivamente il problema. Inoltre, le Aziende di trasporto pubblico e ilsono impegnati nel mettere in campo un percorso di innovazione tecnologica che consentirà di uscire, nel più breve tempo possibile, da questa impasse che penalizza ...

Ultime Notizie dalla rete : Consorzio Unico

Il Denaro

Abbonamenti ei biglietti cartacei dei trasporti pubblici in Campania ancora introvabili nelle tabaccherie e nelle rivendite autorizzate ...NAPOLI – In Campania sono da diverso tempo introvabili i ticket Unico per il trasporto pubblico a causa di un disservizio dalla società incaricata della distribuzione. Le tabaccherie, le edicole e le ...