Consob | “Il 30% degli italiani non è in grado di fronteggiare una spesa inattesa di mille euro”

Leggi su tpi

(Di giovedì 10 dicembre 2020), il 30%non è indiunadieuro La crisi innescata dal Covid ha avuto un impatto drammatico sulle tasche. La vulnerabilità finanziaria delle famiglie è aumentata per effetto della crisi pandemica: per quasi un terzosarebbe un problema affrontare unadieuro e ha visto calare il proprio reddito nell’ultimo anno. A evidenziarlo il rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie presentato oggi dalla, che evidenzia come “circa il 30%intervistati dichiara di non essere in ...