Confermato lo sciopero dei benzinai | anche se ridotto | giorni e orari

(Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – La Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali lancia un appello alla responsabilita’ e i gestori degli impianti di rifornimento dei carburanti rispondono, riducendo in maniera significativa la durata dello sciopero previsto per la prossima settimana. Ora- scrive la commissione di garanzia- “Governo, Parlamento e sindacati dei benzinai riprendano il confronto”. SCIOPERO BENZINAI: DOVE E QUANDO

Agenzia_Ansa : #Benzinai, confermato lo sciopero. Ma l'orario è stato ridotto. Chiuderanno dalla sera di lunedì 14 fino al pomerig… - Rossell43088941 : RT @MediasetTgcom24: Benzinai, confermato sciopero dalla sera del 14 dicembre fino al 16 - Monicavda83 : RT @MediasetTgcom24: Benzinai, confermato sciopero dalla sera del 14 dicembre fino al 16 - LorenzoPuliga : RT @MediasetTgcom24: Benzinai, confermato sciopero dalla sera del 14 dicembre fino al 16 - MediasetTgcom24 : Benzinai, confermato sciopero dalla sera del 14 dicembre fino al 16 -

Ultime Notizie dalla rete : Confermato sciopero

I benzinai incroceranno comunque le braccia, ma solo per due giorni, anziché tre. È la novità sullo sciopero previsto la settimana prossima, in virtù del quale resteranno chiusi gli impianti di riforn ...I benzinai confermano lo sciopero con la chiusura dei distributori dalla sera di lunedì 14 dicembre fino al pomeriggio del 16. Sull'astensione era intervenuta anche l'Autorità garante per lo sciopero ...L’orario dello sciopero è stato ridotto di circa mezza giornata . I benzinai ora chiuderanno il 14 alle 19.00 (rete ordinaria) e 22.00 (autostrade) e riapriranno rispettivamente alle 15.00 e alle 14.0 ...I benzinai confermano la loro serrata con la chiusura dei distributori dalla sera di lunedì 14 dicembre fino al pomeriggio 16 , questo dopo l'intervento dell'Autorità garante per lo sciopero nei servi ...L'orario dello sciopero è stato ridotto di circa mezza giornata . I benzinai ora chiuderanno il 14 alle 19.00 (rete ordinaria) e 22.00 (autostrade) e riapriranno rispettivamente alle 15.00 e alle 14.0 ...