Conegliano-Fenerbahce Istanbul oggi | orario | tv | streaming | programma Champions League volley

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 dicembre 2020)giovedì 10 dicembre (ore 20.30) si gioca, match valido per la fase a gironi della2020-2021 difemminile. Al PalaVerde di Treviso andrà in scena l’ultimo confronto di questo primo round robin e si tratterà di un incontro cruciale in ottica qualificazione ai quarti di finale: soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate, al termine dei due round robin, staccheranno i pass per la fase a eliminazione diretta, dunque entrambe le compagini scenderanno in campo per andare a caccia del successo e compiere un passo cruciale verso il prosieguo della loro avventura nella massima competizione europea. Le due formazioni si presentano all’appuntamento dopo aver sconfitto le francesi del ...