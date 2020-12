Concorsi Comune Grosseto: ecco i nuovi bandi per tecnici, amministrativi e agenti di polizia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Al via nuovi Concorsi Comune Grosseto per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di: 1 istruttore direttivo tecnico esperto in gestione del verde pubblico, categoria D e posizione economica D1 (bando); 1 istruttore direttivo tecnico esperto in Geographic information system, categoria D e posizione economica D1 (bando); 2 istruttori direttivi tecnici esperti in protezione civile e ambientale, categoria D e posizione economica D1 (bando); 6 istruttori direttivi tecnici, categoria D e posizione economica D1 (bando); 12 istruttori direttivi amministrativi, categoria D e posizione economica D1 (bando); 15 agenti di polizia municipale, categoria C e posizione economica C1 (bando). I bandi sono stati pubblicati nelle ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Al viaper l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di: 1 istruttore direttivo tecnico esperto in gestione del verde pubblico, categoria D e posizione economica D1 (bando); 1 istruttore direttivo tecnico esperto in Geographic information system, categoria D e posizione economica D1 (bando); 2 istruttori direttiviesperti in protezione civile e ambientale, categoria D e posizione economica D1 (bando); 6 istruttori direttivi, categoria D e posizione economica D1 (bando); 12 istruttori direttivi, categoria D e posizione economica D1 (bando); 15dimunicipale, categoria C e posizione economica C1 (bando). Isono stati pubblicati nelle ...

twitorino : Disponibile il nuovo numero di Informalavoro: formazione, concorsi e offerte di #lavoro in #Torino e #Piemonte, con… - DronilabEu : RT @twitorino: Disponibile il nuovo numero di Informalavoro: formazione, concorsi e offerte di #lavoro in #Torino e #Piemonte, consultabile… - montevarchi : Bando alloggi in locazione di edilizia residenziale pubblica. Fino al 31.12 contattare l’ufficio Casa 0559108284 l… - giovann04192578 : RT @FelsaCisl: ??Giulia,Assistente sociale in #somministrazione presso il Comune di Torino,dice SI allo #Sciopero della #PubblicaAmministraz… - VinciEmanuela : RT @twitorino: Disponibile il nuovo numero di Informalavoro: formazione, concorsi e offerte di #lavoro in #Torino e #Piemonte, consultabile… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorsi Comune Comune di Catanzaro: concorso per 20 Istruttori di Vigilanza Ti Consiglio... un lavoro Concorsi Comune Grosseto: ecco i nuovi bandi per tecnici, amministrativi e agenti di polizia

Ci sono diversi tipi di requisiti. Quando parliamo dei “generali” intendiamo quelli necessari per la partecipazione ai concorsi pubblici, invece gli “specifici” sono caratteristici del profilo ...

Un concorso per salvare il ’Vecchione’

Nonostante la pandemia, il tradizionale ’Vecchione’ di Capodanno non va in soffitta, ma si reinventa. E quest’anno si trasforma in un concorso. Data l’impossibilità di riunirsi in Piazza Maggiore per ...

Ci sono diversi tipi di requisiti. Quando parliamo dei “generali” intendiamo quelli necessari per la partecipazione ai concorsi pubblici, invece gli “specifici” sono caratteristici del profilo ...Nonostante la pandemia, il tradizionale ’Vecchione’ di Capodanno non va in soffitta, ma si reinventa. E quest’anno si trasforma in un concorso. Data l’impossibilità di riunirsi in Piazza Maggiore per ...