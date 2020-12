Conclusione Stati Generali ed elezione tesoriere: oggi e domani si vota (Di giovedì 10 dicembre 2020) A partire dalle ore 12 di oggi giovedì 10 dicembre 2020 fino alle ore 12 di domani venerdì 11 dicembre 2020, gli iscritti a Rousseau certificati e abilitati al voto sono chiamati per votare i 23 quesiti redatti dal Capo Politico sulle conclusioni del documento di sintesi degli Stati Generali. Nella stessa occasione l’Assemblea degli iscritti, come previsto da Statuto, è convocata per eleggere su proposta del Garante Beppe Grillo il nuovo tesoriere. La persona proposta è Claudio Cominardi. Qui puoi visionare il suo profilo Attivista Le votazioni sono su base nazionale e si precisa che possono votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 10 dicembre 2020) A partire dalle ore 12 digiovedì 10 dicembre 2020 fino alle ore 12 divenerdì 11 dicembre 2020, gli iscritti a Rousseau certificati e abilitati al voto sono chiamati perre i 23 quesiti redatti dal Capo Politico sulle conclusioni del documento di sintesi degli. Nella stessa occasione l’Assemblea degli iscritti, come previsto da Statuto, è convocata per eleggere su proposta del Garante Beppe Grillo il nuovo. La persona proposta è Claudio Cominardi. Qui puoi visionare il suo profilo Attivista Lezioni sono su base nazionale e si precisa che possonore solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando ...

Rousseau_OS : Conclusione #StatiGenerali ed elezione tesoriere: dalle ore 12 di oggi giovedì 10 dicembre 2020 fino alle ore 12 di… - MalangoneMario : RT @carlakak: Oggi su ROUSSEAU si vota per decidere se la figura del Capo politico debba essere sostituita da un direttorio. IO VOTO NO a… - CarloneDaniela : RT @carlakak: Oggi su ROUSSEAU si vota per decidere se la figura del Capo politico debba essere sostituita da un direttorio. IO VOTO NO a… - domenicabestial : RT @Raggi21_26: Conclusione Stati Generali ed elezione tesoriere: domani e venerdì si vota - Pier185647033 : RT @carlakak: Oggi su ROUSSEAU si vota per decidere se la figura del Capo politico debba essere sostituita da un direttorio. IO VOTO NO a… -