Comunicazione scientifica | dopo Barbascura X ' Fakenstein vuole te' | il Comune chiama i giovani

La comunicazione scientifica è il processo di pubblicazione e divulgazione dei risultati della ricerca di istituzioni private o accademiche. Generalmente ci si riferisce con questo termine alle riviste destinate alla comunità scientifica, mentre si usa l'espressione divulgazione scientifica quando si intende la diffusione delle conoscenze scientifiche al grande pubblico, svolta in Italia da riviste come Le Scienze, programmi televisivi come Quark e siti come MolecularLab. L ...Comunicazione scientifica Il Cnr organizza numerose iniziative volte a far conoscere le attività e le competenze maturate all'interno della propria rete di ricerca. Accanto alla realizzazione di mostre scientifiche itineranti ed exhibit, l'Ente supporta l'organizzazione di eventi e iniziative destinate al grande pubblico, e cura un'intensa attività a favore delle scuole.per la comunicazione scientifica. 20%. delle nostre risorse viene impegnato in progetti digitali e social. 20%. del nostro tempo è impiegato per progetti di comunicazione scientifica con tablet. 15%. del nostro lavoro lo dedichiamo alla gestione di eventi e alla strategia.