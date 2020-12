Commercio | dalla bottega all' ecommerce | così si rivoluziona mondo dieta in erboristeria

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Labitalia) - Rivoluzione neldel retail: anche settori come l', tradizionalmente offline, scoprono l'. È questa la testimonianza di Gianluca Mech, attuale custode dei segreti industriali e ideatore di Tisanoreica, lachetogenica basata sull'apporto ipoglucidico e ipocalorico, che punta alla disintossicazione e depurazione dell'organismo. Mech, oggi, guida un'azienda con oltre 100 anni di storia costruita attorno a un procedimento basato sulla Decottopia, cioè la terapia delle 'dieci piante', tramandata di padre in figlio. Un'azienda leader del settore che però non è stata esente dalle problematiche causatepandemia e'nuova normalità' a cui tutte le imprese si sono dovute adeguare, modificando più o meno profondamente il ...