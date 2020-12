Come essiccare le arance intere per creare delle decorazioni spettacolari! (Di giovedì 10 dicembre 2020) Siete alla ricerca di un’idea interessante, per poter decorare e profumare allo stesso tempo la vostra casa, in occasione del Natale? Ecco tutti i passaggi che vi permetteranno di essiccare interamente delle arance. Occorrente: Per poter essiccare interamente le arance, avrete bisogno di: Qualche arancia (potete usare in alternativa le clementine) Una teglia da forno Un pezzo di carta da forno Un tagliere ed un coltello. Fare i tagli sulle arance Appoggiare un’arancia alla volta sopra un tagliere e con un coltello, iniziare ad inciderle. Prestare molta attenzione a non tagliarvi. Dovrete tenere ferma l’arancia con le dita e realizzare così diverse fette, da un minimo di 6 ad un massimo di 10. Essiccatura delle arance Rivestire la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 10 dicembre 2020) Siete alla ricerca di un’ideassante, per poter decorare e profumare allo stesso tempo la vostra casa, in occasione del Natale? Ecco tutti i passaggi che vi permetteranno diinteramente. Occorrente: Per poterinteramente le, avrete bisogno di: Qualche arancia (potete usare in alternativa le clementine) Una teglia da forno Un pezzo di carta da forno Un tagliere ed un coltello. Fare i tagli sulleAppoggiare un’arancia alla volta sopra un tagliere e con un coltello, iniziare ad inciderle. Prestare molta attenzione a non tagliarvi. Dovrete tenere ferma l’arancia con le dita e realizzare così diverse fette, da un minimo di 6 ad un massimo di 10. EssiccaturaRivestire la ...

