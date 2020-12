Colore Pantone 2021: perché le tendenze trucco lo avevano già scoperto (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Colore Pantone 2021 era già nell’aria da tempo. Fin dalla scorsa primavera/estate quando ci siamo colorate gli occhi e le labbra e le unghie della sua sfumatura calda, intrisa del potere del sole. Avete già scoperto qual è il Colore Pantone 2021? È il numero 13-0647 Illuminating. Un giallo brillante e allegro che dona, subito, alla prima occhiata, energia e vivacità. Un Colore che ci vuole e ci voleva anche la scorsa estate quando ha dominato le tendenze trucco. Guardate qui, il trucco giallo dell’estate 2020. Ci ha regalato sguardi solari. Leggi su amica (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilera già nell’aria da tempo. Fin dalla scorsa primavera/estate quando ci siamo colorate gli occhi e le labbra e le unghie della sua sfumatura calda, intrisa del potere del sole. Avete giàqual è il? È il numero 13-0647 Illuminating. Un giallo brillante e allegro che dona, subito, alla prima occhiata, energia e vivacità. Unche ci vuole e ci voleva anche la scorsa estate quando ha dominato le. Guardate qui, ilgiallo dell’estate 2020. Ci ha regalato sguardi solari.

RaiNews : Per il 2021 non basta un colore solo: ce ne vogliono due, giallo intenso e grigio. Sono le scelte di #Pantone - heystunzi : Lo stilista di Mika quest’anno era Pantone? Solo outfit a blocchi di colore haha #xf2020 - DarwinCharlesJr : Ero certo che il colore #pantone 2021 sarebbe stato il giallo banana. Forse un marrone scuro sarebbe stato più adeg… - albiuno : Faccio una proposta...diversamente bianco? Decisamente abbronzato? Colore #000000 pantone? Notte fonda? Caffè sport… - _sweetpotatopie : RT @stefizulian: Immaginavo che il colore dell’anno sarebbe stata una merda, ma due colori non li accetto signori di Pantone, santo cielo a… -