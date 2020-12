CNH Industrial | Behind the Wheel | lotta agli incendi in Argentina

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Juan Molina è a capo dei vigili del fuoco volontari di Malagueno, cittadina nei pressi di Córdoba, nel nord dell’, dove . Ogni anno, tra agosto e ottobre, le montagne che circondano la cittàdi Cordoba diventano un inferno di fuoco e la batta per salvare le foreste, la fauna selvatica e il bestiame viene condotta insieme dai vigili del fuoco e dalla gente del posto. Quest’anno, per la prima volta, sono sostenuti nella loroda CNHe dal suo marchio globale di macchine agricole, Case IH, che hanno lanciato una campagna per aiutare i vigili del fuoco locali e il territorio interessato a riprendersi dalle conseguenze degliboschivi. Le scene iniziali del video contengono alcune impressionanti riprese aeree degliche si diffondono ...