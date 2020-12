Cnel, come resistere all’abolizione (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Consiglio nazionale per l'economia e il lavoro da tempo dev'essere cancellato. Invece continua a lanciare comitati e pubblicare opuscoli. Con una cifra complessiva per il bilancio pubblico di quasi 9 milioni di euro. A sentire i parlamentari non ci sono dubbi: se c'è una riforma su cui tutti, a destra come a sinistra, sono d'accordo è l'abolizione del Cnel. Dovrebbe dare indicazioni in campo economico e lavorativo, ma i fatti dicono che sin dalla nascita della Repubblica nessuna proposta elaborata dal Cnel è diventata legge. Giudicato non a caso superfluo e poco produttivo dalla classe politica, la cancellazione dalla Carta costituzionale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro era prevista già dalla riforma Boschi. Progetto naufragato nel referendum del 4 dicembre 2016. Addirittura Luigi Di Maio, quando nell'epoca ... Leggi su panorama (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Consiglio nazionale per l'economia e il lavoro da tempo dev'essere cancellato. Invece continua a lanciare comitati e pubblicare opuscoli. Con una cifra complessiva per il bilancio pubblico di quasi 9 milioni di euro. A sentire i parlamentari non ci sono dubbi: se c'è una riforma su cui tutti, a destraa sinistra, sono d'accordo è l'abolizione del. Dovrebbe dare indicazioni in campo economico e lavorativo, ma i fatti dicono che sin dalla nascita della Repubblica nessuna proposta elaborata dalè diventata legge. Giudicato non a caso superfluo e poco produttivo dalla classe politica, la cancellazione dalla Carta costituzionale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro era prevista già dalla riforma Boschi. Progetto naufragato nel referendum del 4 dicembre 2016. Addirittura Luigi Di Maio, quando nell'epoca ...

Ora siamo prossimi in Europa, e dunque anche in Italia e nel Mezzogiorno, a questa nuova svolta e dobbiamo coglierla come hanno fatto in altri continenti più deboli del nostro". Ad affermarlo è il ...

Ora siamo prossimi in Europa, e dunque anche in Italia e nel Mezzogiorno, a questa nuova svolta e dobbiamo coglierla come hanno fatto in altri continenti più deboli del nostro". Ad affermarlo è il ...