Clima | l’allarme di Legambiente | “Ghiacciai alpini ridotti del 60% in 150 anni”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – La crisi climatica mette sempre più in pericolo i ghiacciai alpini. Il riscaldamento climatico determina sulle Alpi italiane pesanti e molteplici effetti ambientali, tra i quali la perdita di neve e ghiaccio e la degradazione del permafrost. “Si stima che la superficie glacializzata dell’arco alpino si sia ridotta del 60% negli ultimi 150 anni”. È quanto emerge in sintesi dal report finale ‘Carovana dei ghiacciai‘, realizzato da Legambiente in collaborazione con il Comitato Glaciologico Italiano (CGI) e presentato questa mattina, in vista della giornata internazionale della montagna che si celebra l’11 dicembre, nel corso del webinar trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook di Legambiente, La Nuova Ecologia e Legambiente Alpi.

È stato pubblicato il rapporto dell’Osservatorio Cittàclima di Legambiente, dal titolo ‘Il clima è già cambiato‘.L’Osservatorio nazionale ha realizzato una mappa dei territori del nostro Paese che sono stati colpiti da fenomeni metereologici estremi nell’ultimo decennio. Il risultato evidenzia gli impatti dei cambiamenti climatici in Italia verificatisi dal 2010 al 2020.Dall’ultimo rapporto di Legambiente sull’inquinamento atmosferico nelle città italiane emerge in modo chiaro una situazione allarmante. Il 2019 è stato un «anno nero per la qualità dell’aria», si legge nel report Mal’aria di città 2020, con 26 centri urbani fuorilegge sia per polveri sottili che per l’ozono.L’allarme è stato lanciato dal dossier “Il clima è già cambiato” presentato oggi dall’Osservatorio Città Clima di Legambiente. I dati sono inequivocabili in termini di crescita delle temperature...