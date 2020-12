Clementi a TPI | “Anche un igienista come Ricciardi può capire perché parlavo di virus indebolito | chi se ne frega di quello che dice”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) “Non replicosemplicemente non ho mai detto una cosa del genere,dica pureche vuole, chi se ne”: non si sente chiamato in causa Massimo, virologo e ordinario di Microbiologia e Virologia all’università San Raffaele di Milano, dalle parole di Walter, consigliere del ministero della Salute il quale, intervistato dal direttore di TPI.it Giulio Gambino durante la maratona online ‘Ildella legalità’, aveva criticato alcuni suoi colleghi, rei di aver dato “un’informazione sbagliata che ha fatto confusione affermando che ilera finito, era morto”. Intervistato da TPI,respinge le accuse e spiegaa maggio ha parlato di “...

zazoomblog : Clementi a TPI: “Anche un igienista come Ricciardi può capire perché parlavo di virus indebolito chi se ne frega di… - demian_online : RT @Miti_Vigliero: Questa la metto insieme a tutte le altre sue, di Bassetti, Palù, Tarro, Zangrillo, Gismondi ecc nella cartella #ripassia… - paoloigna1 : RT @Miti_Vigliero: Questa la metto insieme a tutte le altre sue, di Bassetti, Palù, Tarro, Zangrillo, Gismondi ecc nella cartella #ripassia… - marcokanobelj : RT @Miti_Vigliero: Questa la metto insieme a tutte le altre sue, di Bassetti, Palù, Tarro, Zangrillo, Gismondi ecc nella cartella #ripassia… - StefanoSamma7 : @Miti_Vigliero @tpi @LucioMM1 Clementi pro-vaccino per già infettati. -

Ultime Notizie dalla rete : Clementi TPI

TPI

“Sarà l’ultimo Natale con l’incubo del Covid e di questo dobbiamo ringraziare la scienza”. Così in un’intervista al giornale online Tpi.it, Massimo Clementi, ordinario di Microbiologia e Virologia all ...Pubblicato il: 03/12/2020 19:58 "Sarà l'ultimo Natale con l'incubo del Covid e di questo dobbiamo ringraziare la scienza". Lo ha detto in una ...Quarantena, autocertificazioni, spostamenti e controlli: le linee guida del Viminale per Natale / 4. Il sindaco di Riccione a TPI: "Quei video degli assembramenti sono stati manomessi, c'ero anche io ...