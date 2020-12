Cipolloni: "'Autogrill 1958' icona italiana oggi come allora" (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - L'Autogrill di Cipolloni agli inizi della sua carriera in Autogrill è stato direttore del Villoresi Ovest e dunque è legato anche emotivamente a questo luogo caratterizzato dall'enorme tripode ad arco originale, icona storica dell'edificio e progettato per essere visibile da lontano. "'Autogrill 1958' è ancora lì come prima, futuristico come allora - ha sottolineato Cipolloni - anche se intorno tutto è cambiato con un grande sviluppo industriale e commerciale e dove tra pochi mesi l'autostrada diventerà il primo tratto a dieci corsie (5 per ogni senso di marcia). E' un'emozione e una soddisfazione vederlo tornare a splendere come è oggi, che condivido ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - L'diagli inizi della sua carriera inè stato direttore del Villoresi Ovest e dunque è legato anche emotivamente a questo luogo caratterizzato dall'enorme tripode ad arco originale,storica dell'edificio e progettato per essere visibile da lontano. "'' è ancora lìprima, futuristico- ha sottolineato- anche se intorno tutto è cambiato con un grande sviluppo industriale e commerciale e dove tra pochi mesi l'autostrada diventerà il primo tratto a dieci corsie (5 per ogni senso di marcia). E' un'emozione e una soddisfazione vederlo tornare a splendere, che condivido ...

