Ciclismo | la Bora-hansgrohe ingaggia lo sci-alpinista Anton Palzer

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ormai non è più una novità. Da Primoz Roglic, prima saltatore con gli sci, passando per Michael Woods, ex atleta mezzofondista. Tanti gli sport che vanno d’accordo con ilsu strada. A provare il grande salto è, che di professione, fino ad ora, faceva lo sci-: il teutonico 27enne, già vincitore di diversi trofei nel mondo della neve, ha deciso di passare alle due ruote. Adrlo è la, che con il tedesco completa il suo organico in vista del 2021. Il convinto commento del team manager Ralph Denk: “Abbiamo sempre detto che avremmo fatto scouting anche negli altri sport. Con questo non voglio dire che Toni potrà vincere il Tour entro due anni, ma vediamo molto potenziale in lui, in particolare in alta montagna. Questa ...