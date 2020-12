TommyMediagold : #CiaSavona, accesso per le #aziende #agricole al #creditodiimposta “ #industria4_0” - TommyMediagold : Prosegue l'iniziativa #sostieniltuoagriturismo di #CIASavona -

Savona / Albenga | Il credito di imposta "industria 4.0" spetta anche agli agricoltori. Lo rende noto CIA Savona, annunciando l’importante novità per le ...Savona / Albenga | Il credito di imposta “industria 4.0” spetta anche agli agricoltori. Lo rende noto CIA Savona, annunciando l’importante novità per le filiere agricole e la nuova opportunità di investimento. Il DdL Bilancio 2021, recentemente approvato dal Governo, prevede l’aumento dell’incentivo, nella forma di credito di imposta, a favore di imprese che effettuano investimenti ...Cia Savona, accesso per le aziende agricole al credito di imposta “industria 4.0” Coronavirus, contagi in calo ma sempre meno tamponi. Dal web l’appello: “Ora serve il tracciamento” Fratellanza Savonese, buoni piazzamenti al campionato nazionale Allieve Gold Coronavirus, anche a Santa Margherita buoni spesa per chi ha difficoltà ...Sede Provinciale di Savona – Reg. Torre Pernice 15/b 17031 - ALBENGA (SV) - P.IVA 80019890096 Telefoni: 0182/53176 - 0182 545633 - 0182 558428 E-Mail: cia.albenga@cia.it