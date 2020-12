Ci lascia Paolo Rossi | eroe del Mondiale 1982 | il commosso ricordo dell’Italia intera

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 10 dicembre 2020)ci hato. È mancato questa notte, in seguito a una malattia incurabile. Il calcio e l’Italiapiangono chi li ha fatti sognare, il simbolo della nazionaledelPablito vivrà dentro di noi, rimarrà l’popolare dei tempi felici nel mondo dello sport. Federica Cappelletti, la moglie di, annunciando la sua dipartita ha detto parole che non dimenticheremo. “non voleva andarsene, ha lottato fino all’ultimo. Continuerà a vivere dentro di noi, il suo sorriso mi ha fatto innamorare, non ci lascerà mai“nella cultura popolare, uno di noi Lo rivedremo correre sul campo, rimarrà un mito per tutti. L’estate ...