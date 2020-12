Chiude il reparto Covid del "Palagi", era stato aperto un mese fa (Di giovedì 10 dicembre 2020) Firenze, 10 dicembre 2020 " Viene restituito alla sua mission originaria il Palagi , con la chiusura dei 22 posti letto Covid di degenza High Care a bassa intensità e la ripresa dell' attività di ... Leggi su lanazione (Di giovedì 10 dicembre 2020) Firenze, 10 dicembre 2020 " Viene restituito alla sua mission originaria il, con la chiusura dei 22 posti lettodi degenza High Care a bassa intensità e la ripresa dell' attività di ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiude reparto Chiude il reparto Covid del "Palagi", era stato aperto un mese fa LA NAZIONE Frosinone – Il reparto di ematologia chiuso, tutti gli infermieri infettati dal Covid

L'intero reparto di ematologia dell'ospedale di Frosinone è stato chiuso a causa del covid. Tutti gli infermieri che prestavano servizio all'interno del reparto sono stati contagiati da ...

Toscana coronavirus, 517 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore

"I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 517 su 9.577 tamponi molecolari e 3.696 test rapidi effettuati", rende noto su Facebook il presidente della Regione Eugenio Giani.

Allarme dall'Opposizione: «Gli ospedali spoke di Corigliano-Rossano non sono più in grado di fornire servizi»

CORIGLIANO ROSSANO - «L’Asp di Cosenza cincischia e non riesce a fare un piano manageriale degno di questo nome, il Sindaco è andato in letargo mentre il direttore sanitario dello Spoke ha deciso bene ...

