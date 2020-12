Chiara Ferragni somiglia a Cleopatra: hanno la stessa ossessione (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un incredibile accostamento quello da Chiara Ferragni e la regina egizia Cleopatra, il motivo è un’ossessione che le unisce. Chiara Ferragni (Instagram)Tempi moderni che ricordano il passato, l’attualità che si miscela all’antichità. Quel senso di guardare il presente ma al tempo stesso con lo sguardo ai secoli passati. Tante persone amano rimembrare periodi passati della storia, anche lontani. Non solo attraverso i musei, ma anche il marketing ha assunto una funzione in questo senso. Cimeli, gioielli, oggetti che esistevano già centinaia (talvolta migliaia) di anni fa, e che oggi sono ancora attuali. Soprattutto il mercato delle pietre preziose assume un valore importante in tal senso, con tanti che amano acquistare gioielli che erano in voga anche nell’antichità. E ... Leggi su kronic (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un incredibile accostamento quello dae la regina egizia, il motivo è un’che le unisce.(Instagram)Tempi moderni che ricordano il passato, l’attualità che si miscela all’antichità. Quel senso di guardare il presente ma al tempo stesso con lo sguardo ai secoli passati. Tante persone amano rimembrare periodi passati della storia, anche lontani. Non solo attraverso i musei, ma anche il marketing ha assunto una funzione in questo senso. Cimeli, gioielli, oggetti che esistevano già centinaia (talvolta migliaia) di anni fa, e che oggi sono ancora attuali. Soprattutto il mercato delle pietre preziose assume un valore importante in tal senso, con tanti che amano acquistare gioielli che erano in voga anche nell’antichità. E ...

berlusconi : Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato… - VanityFairIt : Alcuni hanno fatto sognare, altri piangere, c’è chi ha dato speranza, chi è stato d’esempio e chi ci ha reso orgogl… - vogue_italia : Dopo l'Ambrogino d'Oro, anche la cover di Vanity Fair con l'appellativo di personaggi più influenti del 2020 ??… - Empathizellie : Ancora non mi piace la musica di Fedez e non apprezzo particolarmente lo stile di Chiara Ferragni ma mi emozionano… - K8UGY0KU : @dreamglw chiara ferragni chi? -