Chi sono i 47 parlamentari usciti dal M5s (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - Non è terminata la diaspora nel Movimento 5 Stelle arrivato in Parlamento con 226 deputati e 112 senatori. Un altro fulmine - forse non proprio a ciel sereno, dopo il voto che ha spaccato il Movimento 5 stelle sul Mes - è arrivato oggi. "Traditi i valori fondamentali" di M5s, sarebbe la denuncia. Si tratta, ha appreso l'AGI, di Fabio Berardini, Carlo Ugo de Girolamo, Antonio Lombardo e Mara Lapia. Ad oggi 16 i senatori passati al Misto e 27 i deputati che hanno abbandonato. Con quelli di oggi si arriva, dunque, a trentuno. Fra espulsi e fuoriusciti, come confermano i dati di Openpolis, ecco i numeri, senza considerare coloro, ma sono pochi che candidati con M5s, sono stati 'cacciati' al termine della campagna elettorale. Al Senato Nel gruppo Misto o nella Lega: Giovanni Marilotti, Tiziana Carmela Rosaria Drago, Gelsomina Vono, ... Leggi su agi (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - Non è terminata la diaspora nel Movimento 5 Stelle arrivato in Parlamento con 226 deputati e 112 senatori. Un altro fulmine - forse non proprio a ciel sereno, dopo il voto che ha spaccato il Movimento 5 stelle sul Mes - è arrivato oggi. "Traditi i valori fondamentali" di M5s, sarebbe la denuncia. Si tratta, ha appreso l'AGI, di Fabio Berardini, Carlo Ugo de Girolamo, Antonio Lombardo e Mara Lapia. Ad oggi 16 i senatori passati al Misto e 27 i deputati che hanno abbandonato. Con quelli di oggi si arriva, dunque, a trentuno. Fra espulsi e fuori, come confermano i dati di Openpolis, ecco i numeri, senza considerare coloro, mapochi che candidati con M5s,stati 'cacciati' al termine della campagna elettorale. Al Senato Nel gruppo Misto o nella Lega: Giovanni Marilotti, Tiziana Carmela Rosaria Drago, Gelsomina Vono, ...

berlusconi : Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato… - Antonio_Tajani : Difesa e tutela dei #dirittiumani sono il pilastro della democrazia. Ancora oggi in tanti Paesi vengono violati ad… - sbonaccini : Dopo oltre un mese di isolamento e cure sono tornato in ufficio. Si riparte! Grazie a chi mi e’ stato vicino, non l… - Sfregi_di_luce : RT @terzocassetto: A un certo punto non conta quello che fai, ma con chi lo vuoi fare. Non con chi ti diverti, ma con chi preferisci annoia… - krisse32 : RT @FormeMetan: #cosaÈsuccesso chi ha ragione, chi ha giudizio Cos'è giusto, sacrificare molti per pochi, sacrificare pochi per molti,… -