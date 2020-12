Chi è Tai, la zar del commercio scelta da Biden per sfidare la Cina (Di giovedì 10 dicembre 2020) Joe Biden ha scelto: il prossimo rappresentante per il commercio degli Stati Uniti sarà Katherine Tai, avvocatessa quarantacinquenne, attualmente capo consulente commerciale della commissione Fisco e bilancio della Camera. Il presidente-eletto annuncerà oggi la scelta, come rivelato dai media statunitensi. Se confermata, Tai, americana di origini asiatiche (i genitori emigrarono da Taiwan), sarebbe la prima donna di colore a ricoprire quell’incarico. Nelle ultime settimane ha conquistato il sostegno del Partito democratico al Congresso, dei circoli sindacali e del business, scrivono i media statunitensi. IL CURRICULUM Studi a Yale e Harvard alle spalle, Tai parla mandarino e ha insegnato per due anni inglese a Guangzhou, in Cina, alla fine degli anni Novanta. Non è un volto nuovo all’Ufficio del rappresentante per il ... Leggi su formiche (Di giovedì 10 dicembre 2020) Joeha scelto: il prossimo rappresentante per ildegli Stati Uniti sarà Katherine Tai, avvocatessa quarantacinquenne, attualmente capo consulente commerciale della commissione Fisco e bilancio della Camera. Il presidente-eletto annuncerà oggi la, come rivelato dai media statunitensi. Se confermata, Tai, americana di origini asiatiche (i genitori emigrarono da Taiwan), sarebbe la prima donna di colore a ricoprire quell’incarico. Nelle ultime settimane ha conquistato il sostegno del Partito democratico al Congresso, dei circoli sindacali e del business, scrivono i media statunitensi. IL CURRICULUM Studi a Yale e Harvard alle spalle, Tai parla mandarino e ha insegnato per due anni inglese a Guangzhou, in, alla fine degli anni Novanta. Non è un volto nuovo all’Ufficio del rappresentante per il ...

Il presidente eletto Joe Biden ha scelto come rappresentante per il commercio la 45enne Katherine Tai, avvocatessa per il commercio della commissione "Ways and Means" (fisco e bilancio) della...

