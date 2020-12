Chi è Nina Palmieri? La famosa giornalista de “Le Iene” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nina Palmieri, diminutivo di Giovanna Palmieri, nasce il 26 marzo del 1976 in Abruzzo. Appassionata della cultura decide di intraprendere questa carriera all’università laureandosi alla facoltà di Lettere. Una volta terminati gli studi, Nina, decide di provare a buttarsi in una nuova esperienza, l’attrice. Lavora per il programma di Carlo Lucarelli intitolato Blu Notte e viene scelta, nel 2010, per fare la conduttrice della famosa trasmissione Sex Education Show, programma di educazione sessuale sul canale Fox Life. Inizia a farsi amare dal pubblico e e dalle reti che la scelgono come collaboratrice e giornalista del famoso programma Le Iene. Molto noti i suoi servizi, sono in grado di tenere incollati alla televisione i suoi spettatori. Combatte per i diritti delle donne, come si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020), diminutivo di Giovanna, nasce il 26 marzo del 1976 in Abruzzo. Appassionata della cultura decide di intraprendere questa carriera all’università laureandosi alla facoltà di Lettere. Una volta terminati gli studi,, decide di provare a buttarsi in una nuova esperienza, l’attrice. Lavora per il programma di Carlo Lucarelli intitolato Blu Notte e viene scelta, nel 2010, per fare la conduttrice dellatrasmissione Sex Education Show, programma di educazione sessuale sul canale Fox Life. Inizia a farsi amare dal pubblico e e dalle reti che la scelgono come collaboratrice edel famoso programma Le Iene. Molto noti i suoi servizi, sono in grado di tenere incollati alla televisione i suoi spettatori. Combatte per i diritti delle donne, come si ...

