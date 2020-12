Chi è Giorgio Assumma, avvocato dei vip: il dettaglio su Morricone (Di giovedì 10 dicembre 2020) Giorgio Assumma è depositario di molti segreti e aneddoti che riguardano tante persone legate al mondo dello spettacolo Foto Facebook Campus della MusicaIl nome di Giorgio Assumma a molti non dirà nulla. Ai pochi che invece ricorderà chi sia, appartengono probabilmente al mondo della musica e dello spettacolo. L’avvocato 85enne infatti ha lavorato con molti artisti della musica italiana in quanto esperto di diritto d’autore ed ex presidente della Siae. Il lavoro l’ha portato anche a conoscere personaggi non legati alla musica ma allo spettacolo in generale come Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Fu lui infatti a presentare i due in un’occasione di lavoro. La conduttrice, infatti, era impiegata in uno studio legale mentre il giornalista era già noto. Assumma ha ... Leggi su ck12 (Di giovedì 10 dicembre 2020)è depositario di molti segreti e aneddoti che riguardano tante persone legate al mondo dello spettacolo Foto Facebook Campus della MusicaIl nome dia molti non dirà nulla. Ai pochi che invece ricorderà chi sia, appartengono probabilmente al mondo della musica e dello spettacolo. L’85enne infatti ha lavorato con molti artisti della musica italiana in quanto esperto di diritto d’autore ed ex presidente della Siae. Il lavoro l’ha portato anche a conoscere personaggi non legati alla musica ma allo spettacolo in generale come Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Fu lui infatti a presentare i due in un’occasione di lavoro. La conduttrice, infatti, era impiegata in uno studio legale mentre il giornalista era già noto.ha ...

