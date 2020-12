Chi è Franca Sebastiani? La bellissima moglie di Massimo Ranieri (Di giovedì 10 dicembre 2020) Franca Sebastiani è nata in provincia di Siena, precisamente a San Casciano dei Bagni, il 25 gennaio del 1949. Molto amante della musica non ci pensa due volte a lanciarsi in questo campo e ad iniziare quella che sarà negli anni una favolosa carriera. Franco Migliacci le permette di ricevere un contratto discografico con la ARC e il suo primo debutto è nel 1966 al Cantagiro con la sua canzone “Per orgoglio”. Molto ironica e solare si presenta al festival con lo pseudonimo Franchina, lo stesso con cui verrà sempre chiamata. Da quel momento la giovane si fa notare tanto da esser invitata ad altri festival molto importanti di quegli anni, tra cui il Girofestival con il brano Sarà. Conosciuta anche come giornalista e scrittrice e fatto innamorare il pubblico della sua bravura. Vita privata di Franca Sebastiani Di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020)è nata in provincia di Siena, precisamente a San Casciano dei Bagni, il 25 gennaio del 1949. Molto amante della musica non ci pensa due volte a lanciarsi in questo campo e ad iniziare quella che sarà negli anni una favolosa carriera. Franco Migliacci le permette di ricevere un contratto discografico con la ARC e il suo primo debutto è nel 1966 al Cantagiro con la sua canzone “Per orgoglio”. Molto ironica e solare si presenta al festival con lo pseudonimo Franchina, lo stesso con cui verrà sempre chiamata. Da quel momento la giovane si fa notare tanto da esser invitata ad altri festival molto importanti di quegli anni, tra cui il Girofestival con il brano Sarà. Conosciuta anche come giornalista e scrittrice e fatto innamorare il pubblico della sua bravura. Vita privata diDi ...

