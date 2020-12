Chi è Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi: una vita distante dalle luci dei riflettori [FOTO] (Di giovedì 10 dicembre 2020) Federica Cappelletti è la moglie di Paolo Rossi, non ha mollato mai nonostante la brutta malattia del marito ed è stata la suo fianco fino agli ultimi istanti di vita. Il calcio ha dovuto fare i conti con un altro duro colpo, è andato via un altro pilastro del mondo del pallone. L’ex Juventus e Milan lottava con un tumore ai polmoni, gli ultimi mesi sono stati di grandi sofferenza come confermato anche dalla compagna. Sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio, da tutti gli sportivi ma non solo. Chi è Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi FOTO InstagramFederica Cappelletti è la moglie di Paolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 10 dicembre 2020)è ladi, non ha mollato mai nonostante la brutta malattia del marito ed è stata la suo fianco fino agli ultimi istanti di. Il calcio ha dovuto fare i conti con un altro duro colpo, è andato via un altro pilastro del mondo del pallone. L’ex Juventus e Milan lottava con un tumore ai polmoni, gli ultimi mesi sono stati di grandi sofferenza come confermato anche dalla compagna. Sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio, da tutti gli sportivi ma non solo. Chi è, ladiInstagramè ladi...

