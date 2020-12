Chi è Cristiana, la figlia di Massimo Ranieri, riconosciuta solo nel 95? (Di giovedì 10 dicembre 2020) Cristiana è la prima figlia di Massimo Ranieri e Franca Sebastiani. La ragazza, che è nata nel 1970, non è stata riconosciuta dal padre fino al 1995. Il loro rapporto non è stato di certo facile in quanto, dopo la sua nascita, la prima figlia di Massimo Ranieri e Franca Sebastiani non è subito stata riconosciuta dal padre. Al contrario, ci sono voluti 25 anni per far sì che lui la riconoscesse. Quando era nata, infatti, l’uomo aveva soltanto 19 anni e, per questo motivo, come riporta Chedonna, ha deciso in un primo momento di metterla da parte e non farla entrare nella sua vita. Poi, l’incontro, il primo, in un momento davvero speciale ed unico nel suo genere. In un’intervista, la stessa Sebastiani sottolineò: “Mi disse “Io non ti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020)è la primadie Franca Sebastiani. La ragazza, che è nata nel 1970, non è statadal padre fino al 1995. Il loro rapporto non è stato di certo facile in quanto, dopo la sua nascita, la primadie Franca Sebastiani non è subito statadal padre. Al contrario, ci sono voluti 25 anni per far sì che lui la riconoscesse. Quando era nata, infatti, l’uomo aveva soltanto 19 anni e, per questo motivo, come riporta Chedonna, ha deciso in un primo momento di metterla da parte e non farla entrare nella sua vita. Poi, l’incontro, il primo, in un momento davvero speciale ed unico nel suo genere. In un’intervista, la stessa Sebastiani sottolineò: “Mi disse “Io non ti ...

osservando001 : @Pontifex_it Dio vuole che noi si lotti per le libertà che ci hanno tolto in questi mesi, ma soprattutto per i vili… - FedeLensi : @Pontifex_it Chi tenta in tutti i modi di gridare al miracolo lo fa per acquisire notorietà e fama nel mondo e pren… - anna80871824 : RT @Ornella43760603: @SensoDiNausea Chi ha fede(cristiana) crede nella Divina Provvidenza. Noi preghiamo - Albysan4 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia O quelli come te che stanno dalla parte di chi blocca il Recovery Fund - nolocalsplease : @Peter_0T @heythere_b -ma non avevo alcuna intenzione di spendere il mio tempo in una discussione sulla religione c… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Cristiana Chi è Cristiana Calone, la figlia di Massimo Ranieri Movieplayer.it “Covid virus da laboratorio, chi se lo fa il vaccino?”, Malgioglio senza freni: GF Vip lo censura

"Covid virus da laboratorio, chi se lo fa il vaccino?", Malgioglio senza freni: GF Vip lo censura ma è troppo tardi, le parole del cantante.

Madame, ecco chi è la rapper di Sciccherie e Baby

È un album che non ha paura di abbracciare il passato e il futuro senza pensare che chi arriva dopo di noi sia qui per rubarci ... popolarità quando il 3 agosto 2019 è stata condivisa da Cristiano ...

"Covid virus da laboratorio, chi se lo fa il vaccino?", Malgioglio senza freni: GF Vip lo censura ma è troppo tardi, le parole del cantante.È un album che non ha paura di abbracciare il passato e il futuro senza pensare che chi arriva dopo di noi sia qui per rubarci ... popolarità quando il 3 agosto 2019 è stata condivisa da Cristiano ...