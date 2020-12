Champions League, tracollo Inter: Siamo sicuri che Conte valga cosi tanto? (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’ultimo posto nel girone, l’esclusione anche dalla consolazione Europa League, hanno realmente fatto venire il dubbio a tanti tifosi. Antonio Conte (Facebook)L’Inter finisce ultima nel suo girone di Champions League. Eliminata, senza appello, senza nemmeno la magra consolazione della caduta in Europa League. Niente. L’Inter, di Antonio Conte, osannato a destra e a manca, per non si è ancora capito bene quali precisi meriti sportivi, fa una figuraccia di proporzioni epocali, e quindi saluta il la più ambita competizioni per squadre di club. Ultima nel girone, un girone certo non irresistibile. Inter ultima nel girone insomma, girone che a parte il Real Madrid, che non è certo quello di Ronaldo(fenomeno), Zidane, ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’ultimo posto nel girone, l’esclusione anche dalla consolazione Europa, hanno realmente fatto venire il dubbio a tanti tifosi. Antonio(Facebook)L’finisce ultima nel suo girone di. Eliminata, senza appello, senza nemmeno la magra consolazione della caduta in Europa. Niente. L’, di Antonio, osannato a destra e a manca, per non si è ancora capito bene quali precisi meriti sportivi, fa una figuraccia di proporzioni epocali, e quindi saluta il la più ambita competizioni per squadre di club. Ultima nel girone, un girone certo non irresistibile.ultima nel girone insomma, girone che a parte il Real Madrid, che non è certo quello di Ronaldo(fenomeno), Zidane, ...

OptaPaolo : 1 - Per la prima volta l'Inter è arrivata ultima in un girone di Champions League. Inaspettata. #UCL… - OfficialSSLazio : 95' | #LazioBrugge 2-2 ? È FINITAAAAAA! SIAMO AGLI OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ???? #CMonEagles ?? #UCL - ZZiliani : 12 milioni a stagione (18 lordi) più 40 milioni di mancati introiti per eliminazione ai gironi di Champions (sia un… - Eurosport_IT : Per il 2° anno consecutivo l'Inter di Antonio Conte viene eliminata nella fase a gironi della Champions League ????… - laziolibera : Champions, quote bollenti per i sorteggi: alla Lazio Real o Bayern -