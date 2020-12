Champions League, tabellone completato: le possibili avversarie della Juventus (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si sono concluse tutte le partite previste dai gironi di Champions League. La notizia è la clamorosa eliminazione dell’Inter che non è riuscita a sconfiggere lo Shakhtar Donetsk. Si sono completano dunque i quadri delle squadre che affronteranno gli ottavi di finale. La Juventus, grazie al primato conquistato dopo la vittoria contro il Barcellona, pescherà una tra le squadra arrivate nel girone. Champions League: le possibili sfidanti della Juventus Atletico Madrid – Borussia Moenchgladbach – Porto – Siviglia – Lipsia. Sono i club che si sono qualificati alla seconda fase grazie alla seconda posizione in classifica. Non compare l’Atalanta di Gasperini perché, durante gli ottavi, non sono previsti scontri tra squadre della stessa ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si sono concluse tutte le partite previste dai gironi di. La notizia è la clamorosa eliminazione dell’Inter che non è riuscita a sconfiggere lo Shakhtar Donetsk. Si sono completano dunque i quadri delle squadre che affronteranno gli ottavi di finale. La, grazie al primato conquistato dopo la vittoria contro il Barcellona, pescherà una tra le squadra arrivate nel girone.: lesfidantiAtletico Madrid – Borussia Moenchgladbach – Porto – Siviglia – Lipsia. Sono i club che si sono qualificati alla seconda fase grazie alla seconda posizione in classifica. Non compare l’Atalanta di Gasperini perché, durante gli ottavi, non sono previsti scontri tra squadrestessa ...

