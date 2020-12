Champions League, tabellone completato: le possibili avversarie della Juventus (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si sono concluse tutte le partite previste dai gironi di Champions League. La notizia è la clamorosa eliminazione dell’Inter che non è riuscita a sconfiggere lo Shakhtar Donetsk. Si sono completano dunque i quadri delle squadre che affronteranno gli ottavi di finale. La Juventus, grazie al primato conquistato dopo la vittoria contro il Barcellona, pescherà una tra le squadra arrivate nel girone. Champions League: le possibili sfidanti della Juventus Atletico Madrid – Borussia Moenchgladbach – Porto – Siviglia – Lipsia. Sono i club che si sono qualificati alla seconda fase grazie alla seconda posizione in classifica. Non compare l’Atalanta di Gasperini perché, durante gli ottavi, non sono previsti scontri tra squadre della stessa ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si sono concluse tutte le partite previste dai gironi di. La notizia è la clamorosa eliminazione dell’Inter che non è riuscita a sconfiggere lo Shakhtar Donetsk. Si sono completano dunque i quadri delle squadre che affronteranno gli ottavi di finale. La, grazie al primato conquistato dopo la vittoria contro il Barcellona, pescherà una tra le squadra arrivate nel girone.: lesfidantiAtletico Madrid – Borussia Moenchgladbach – Porto – Siviglia – Lipsia. Sono i club che si sono qualificati alla seconda fase grazie alla seconda posizione in classifica. Non compare l’Atalanta di Gasperini perché, durante gli ottavi, non sono previsti scontri tra squadrestessa ...

OptaPaolo : 1 - Per la prima volta l'Inter è arrivata ultima in un girone di Champions League. Inaspettata. #UCL… - ZZiliani : 12 milioni a stagione (18 lordi) più 40 milioni di mancati introiti per eliminazione ai gironi di Champions (sia un… - OptaPaolo : 2 - La @JuventusFCWomen è la prima squadra capace di segnare più di un gol al Lione in Champions League femminile d… - TheEnigma88 : RT @jup1897: #PaoloRossi ci ha lasciato stanotte. Fece il suo debutto con la Juve nel 1981 vincendo successivamente due scudetti e una Cham… - tuttocampo : Champions ed Europa League, tanti sorrisi e il flop di Conte -