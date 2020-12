Champions League 20/21: focus sulle italiane (Di venerdì 11 dicembre 2020) Gli ottavi di finale della Champions League 20/21 vedranno all’opera Juventus, Lazio e Atalanta. Lunedì ci saranno i sorteggi per il prossimo turno. Vediamo quali sono le squadre più abbordabili. Juventus, Lazio e Atalanta salutano i gironi e si accomodano alla successiva fase della UEFA Champions League 2020/21. I bianconeri ci arrivano da primi dopo la bella vittoria al Camp Nou contro il Barcellona. Un successo che scrive una pagina di storia per il calcio italiano; Infatti la Juventus è la prima italiana a vincere per 3-0 nel tempio blaugrana. Lazio e Atalanta ci arrivano da seconde della classe, ma non per questo da svalutare. I biancocelesti tornano agli ottavi dopo 20 anni e con la prestigiosa vittoria all’esordio contro il Borussia Dortmund di Håland e Sancho. I bergamaschi porteranno nel cuore l’impresa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 11 dicembre 2020) Gli ottavi di finale della20/21 vedranno all’opera Juventus, Lazio e Atalanta. Lunedì ci saranno i sorteggi per il prossimo turno. Vediamo quali sono le squadre più abbordabili. Juventus, Lazio e Atalanta salutano i gironi e si accomodano alla successiva fase della UEFA2020/21. I bianconeri ci arrivano da primi dopo la bella vittoria al Camp Nou contro il Barcellona. Un successo che scrive una pagina di storia per il calcio italiano; Infatti la Juventus è la prima italiana a vincere per 3-0 nel tempio blaugrana. Lazio e Atalanta ci arrivano da seconde della classe, ma non per questo da svalutare. I biancocelesti tornano agli ottavi dopo 20 anni e con la prestigiosa vittoria all’esordio contro il Borussia Dortmund di Håland e Sancho. I bergamaschi porteranno nel cuore l’impresa ...

OptaPaolo : 1 - Per la prima volta l'Inter è arrivata ultima in un girone di Champions League. Inaspettata. #UCL… - ZZiliani : 12 milioni a stagione (18 lordi) più 40 milioni di mancati introiti per eliminazione ai gironi di Champions (sia un… - OptaPaolo : 2 - La @JuventusFCWomen è la prima squadra capace di segnare più di un gol al Lione in Champions League femminile d… - jovinco82 : RT @GGiglio99: E l'indagine della Juve porta l'Inter dall'essere uscita dai gironi di Champions League pur pagando 12m di allenatore all'es… - bbbnzl30 : @RBauscia Se nessuna italiana vincerà la Champions (e non la vincerà) e nessuna italiana vincerà l'Europa League (e… -