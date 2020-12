Centro e periferie, tra cecità politica e amori letterari (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’Italia non è un solo Paese. Dal dualismo Nord-Sud, dell’inizio del secolo scorso, si è poi passati alle «tre Italie» con l’introduzione dei distretti industriali: regioni centrali e nord-est. Anche quest’ultima suddivisione, però, nata dalle ricerche di Arnaldo Bagnasco alla fine degli anni 70, come la precedente, non corrisponde più alla realtà economica e sociale dei nostri territori. I PROCESSI INDOTTI dalla globalizzazione e l’inadeguatezza con la quale poteri pubblici e privati hanno risposto alle sfide imposte dai nuovi assetti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’Italia non è un solo Paese. Dal dualismo Nord-Sud, dell’inizio del secolo scorso, si è poi passati alle «tre Italie» con l’introduzione dei distretti industriali: regioni centrali e nord-est. Anche quest’ultima suddivisione, però, nata dalle ricerche di Arnaldo Bagnasco alla fine degli anni 70, come la precedente, non corrisponde più alla realtà economica e sociale dei nostri territori. I PROCESSI INDOTTI dalla globalizzazione e l’inadeguatezza con la quale poteri pubblici e privati hanno risposto alle sfide imposte dai nuovi assetti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

POLITICA – “Periferia Italia” nasce in Molise un nuovo movimento politico

ISERNIA – Si chiama “Periferia Italia” il nuovo progetto che si propone come la voce dei territori emarginati. Al centro dell’attenzione del neonato soggetto politico, come facilmente intuibile, le pe ...

ISERNIA – Si chiama "Periferia Italia" il nuovo progetto che si propone come la voce dei territori emarginati. Al centro dell'attenzione del neonato soggetto politico, come facilmente intuibile, le pe ...